Guerre en Ukraine : la Russie interdit 287 parlementaires britanniques d’entrer sur son territoire

La liste compte notamment le président de la Chambre, Lindsay Hoyle, ainsi que le ministre pour le Brexit Jacob Rees-Mogg et le secrétaire d’Etat à l’environnement George Eustice. On y trouve aussi Diane Abbott, une proche de l’ancien chef des travaillistes Jeremy Corbyn.

Le 16 avril, Moscou avait déjà interdit d’entrée en Russie le Premier ministre Boris Johnson et plusieurs autres hauts responsables britanniques : le vice-Premier ministre Dominic Raab, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, le ministre de la Défense Ben Wallace, l’ex-Première ministre Theresa May et la Première ministre d’Ecosse Nicola Sturgeon.

Ces deux dernières semaines, la Russie a également interdit d’entrée des dizaines de parlementaires américains et canadiens, également en riposte à des mesures similaires prises par Washington et Ottawa.