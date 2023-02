Guerre en Ukraine : la Russie financerait ses opérations grâce aux mines d’or de la République centrafricaine

Les informations recueillies par Politico proviennent d’un câble diplomatique. Un câble diplomatique, c’est un texte crypté envoyé depuis une ambassade, par exemple, vers le ministère des Affaires étrangères de son pays.

Politico est un site d’information sur l’actualité de la Maison Blanche. On peut donc imaginer que ces informations sont issues, soit des officines américaines, soit que les autorités américaines les ont fait fuiter auprès du média américain. Politico cite ce câble diplomatique et "un officiel occidental" sans en dire plus.

On peut y lire que le Groupe Wagner serait en train d’étendre considérablement ses activités minières en République centrafricaine. Des activités qui pourraient lui rapporter jusqu’à un milliard de dollars. Un financement qui permettrait au groupe paramilitaire d’acheter de nouvelles armes et d’engager de nouveaux combattants… selon l’officiel occidental en question à Politico.

Les Américains craignent que cet argent gagné en République centrafricaine parte directement dans les caisses qui financent l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cet argent viendrait compenser en quelque sorte le manque à gagner créé par les sanctions économiques occidentales.

Ce qui reste compliqué à déterminer, c’est qu’on ne sait pas précisément quelle est la nature des liens entre le Groupe Wagner et le Kremlin. Et donc si l’argent que gagne Wagner est réinvesti dans ses troupes et ses moyens en Ukraine. Ou si l’argent va directement dans les caisses du Kremlin.