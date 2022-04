Guerre en Ukraine : la Russie expulse 45 diplomates polonais en mesure de représailles

La Russie a annoncé vendredi l'expulsion de 45 diplomates polonais en représailles à une mesure équivalente décidée fin mars par Varsovie.

"Du fait du principe de réciprocité, 45 collaborateurs de l'ambassade de Pologne et de ses consulats généraux à Irkoutsk, Kaliningrad et Saint-Pétersbourg ont été déclarés 'persona non grata'", a précisé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ces diplomates devront quitter la Russie d'ici le 13 avril, selon la même source.

Une volonté consciente de Varsovie de détruire définitivement les relations bilatérales

La Pologne a annoncé fin mars expulser "45 espions russes se faisant passer pour des diplomates", dans le contexte de l'offensive russe en Ukraine menée depuis le 24 février.

Cette mesure fait preuve d'une "volonté consciente de Varsovie de détruire définitivement les relations bilatérales", a dénoncé vendredi la diplomatie russe.