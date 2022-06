Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir stoppé l'afflux de "mercenaires" étrangers

La Russie a affirmé jeudi avoir stoppé l'afflux de "mercenaires" étrangers voulant combattre aux côtés de l'armée de Kiev en Ukraine, à force de leur infliger de lourdes pertes ces dernières semaines.

"Depuis début mai, l'afflux de mercenaires étrangers en Ukraine voulant prendre part aux hostilités contre l'armée russe s'est pour ainsi dire tari", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Selon lui, le nombre de combattants étrangers présents en Ukraine a été "quasiment divisé par deux", passant de 6600 à 3500, et un "grand nombre" d'entre eux "préfèrent quitter l'Ukraine le plus rapidement possible".