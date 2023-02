Guerre en Ukraine : La Russie dément tout plan pour "déstabiliser" la Moldavie

Dans ce contexte, elle a annoncé un projet législatif visant à donner aux procureurs et aux services de renseignements "les instruments nécessaires pour combattre efficacement les risques pour la sécurité nationale".

La Moldavie, ex-république soviétique de 2,6 millions d’habitants située entre la Roumanie et l’Ukraine, a pris ces dernières années un virage pro-occidental, suscitant la colère de Moscou. Le pays, candidat depuis l’été 2022 à l’entrée dans l’Union européenne, traverse les crises depuis le début de l’offensive russe en Ukraine et dénonce depuis des mois "le chantage énergétique de la Russie", qui a diminué de moitié ses livraisons en gaz. Chisinau doit aussi composer avec la présence de soldats russes et d’un important stock de munitions dans la région séparatiste prorusse de Transdniestrie.