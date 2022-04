Guerre en Ukraine : la Russie bombarde l'usine Azovstal de Marioupol, un millier de civils retranchés

Les troupes russes ont bombardé l'usine métallurgique Azovstal de Marioupol, ville ukrainienne stratégique au bord de la mer d'Azov (sud-est), rapporte la chaîne américaine CNN, citant Petro Andriushchenko un adjoint du maire de la citée portuaire assiégée depuis début mars.

Le site industriel est la cible de bombes, de tirs de blindés et d'artillerie, d'après l'adjoint au maire. La localisation précise de l'attaque n'a pas pu être vérifiée, précise CNN. Toutefois, plusieurs médias pro-russes se déplaçant avec les séparatistes de l'est de l'Ukraine et les troupes du Kremlin ont montré des images de la fabrique métallurgique pilonnée, poursuit la chaîne américaine.