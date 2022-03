Guerre en Ukraine : la Russie bloque Mediazona et d'autres médias indépendants

Le site d'information Mediazona, l'une des dernières voix indépendantes en Russie, a indiqué dimanche avoir été bloqué par les autorités en raison de sa couverture de l'invasion en Ukraine.

Le régulateur russe de l'internet "Roskomnadzor a commencé à bloquer Mediazona", a indiqué le média dans un communiqué. L'AFP a par ailleurs constaté que le média était désormais sur la liste officielle des sites bloqués en Russie.

Cette mesure a été prise "parce que nous couvrons honnêtement ce qui se passe en Ukraine et appelons l'invasion une invasion et la guerre une guerre", a estimé Mediazona, soulignant que le pouvoir russe vient de mettre en place une "censure militaire et (qu'il) ne reste presque plus de médias indépendants dans le pays".

Plusieurs autres médias visés

Les autorités ont également bloqué d'autres sites comme Republic, Snob.ru - tous deux dédiés à l'actualité chaude et à l'analyse - et le média d'investigation Agentstvo, ainsi que des journaux régionaux, a indiqué l'ONG de défense des droits numériques Roskomsvoboda.

"Merci de rester avec nous, la nuit passera", a réagi Republic dans un communiqué, précisant que ses lecteurs pourraient encore accéder à ses contenus via un VPN.

Les autorités russes ont mis un tour de vis contre les médias et les réseaux sociaux depuis le début de l'intervention militaire russe en Ukraine le 24 février, adoptant notamment une loi punissant de lourdes peines de prison toute diffusion d'"informations mensongères sur l'armée".

Mediazona est une publication en ligne qui couvre notamment les affaires judiciaires impliquant des militants politiques, les manifestations d'opposition et les cas d'abus contre des prisonniers.