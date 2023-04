Guerre en Ukraine : la Russie appelle les "vrais hommes" à combattre et lance une nouvelle campagne de recrutement

Le ministère russe de la Défense a lancé une nouvelle campagne importante de recrutement de volontaires, indique le ministère britannique de la Défense dans son rapport quotidien.

Une campagne omniprésente est apparue via les publicités sur les réseaux sociaux russes, sur des panneaux d’affichage et à la télévision.

Cette nouvelle campagne fait appel à la fierté masculine des recrues potentielles, en s’adressant aux "vrais hommes", tout en soulignant les avantages financiers de l’engagement.

Depuis que son accès au recrutement de prisonniers a été interrompu, la milice privée Wagner est en concurrence avec l’armée de Moscou pour le recrutement de troupe au vu du bassin limité d’hommes russes en âge de combattre. Il est très peu probable que la campagne attire l’objectif de 400.000 volontaires fixé par le ministère de la Défense russe.

Il est presque certain que les autorités cherchent à retarder le plus possible toute nouvelle mobilisation obligatoire et manifeste afin de minimiser les dissensions internes.