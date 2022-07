Guerre en Ukraine : la Russie annonce quitter la Station spatiale internationale (ISS) "après 2024"

Nommé à la tête de Roscosmos, l'Agence spatiale russe, à la mi-juillet, Iouri Borissov a remplacé Dmitri Rogozine, connu pour son style abrasif et son nationalisme outrancier. Jusqu'à cette nomination, Iouri Borissov, 65 ans, avait le portefeuille de vice-Premier ministre chargé du complexe militaro-industriel russe, qui inclut aussi le domaine spatial. "Le domaine spatial est dans une situation difficile, et je pense que ma tâche principale (...) est de ne pas faire tomber la barre, mais de la placer plus haut, en fournissant avant tout les services spatiaux nécessaires pour l'économie russe", a-t-il souligné, en citant notamment la navigation, la communication et la transmission des données.