Guerre en Ukraine : la Russie annonce qu’elle se retire de Kherson, mais la bataille aura-t-elle lieu ?

Kherson et sa région sont donc stratégiques pour la Russie, aussi parce que c’est la porte d’entrée de la Crimée. Mais pour l’instant, l’Ukraine ne laisse pas voir dans son jeu. Le président Zelensky l’a d’ailleurs déclaré : "Il y a beaucoup de joie liée à cette information aujourd’hui, et on comprend pourquoi. Mais nos émotions doivent être retenues – comme toujours pendant la guerre. Je ne donnerai certainement pas à l’ennemi tous les détails de nos opérations, que ce soit dans le Sud, dans l’Est ou ailleurs. Quand nous aurons notre résultat, tout le monde le verra. "

Toutes les hypothèses sont permises. Mais si le départ des Russes de Kherson était confirmé, ce serait la énième défaite pour l’armée de Poutine et la preuve que sa guerre en Ukraine ne se déroule absolument pas comme il le pensait. Et une étape de plus dans la contre-offensive réussie de l’Ukraine pour récupérer ses territoires.