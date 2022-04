Guerre en Ukraine : la Russie annonce des sanctions contre des dirigeants australiens et néo-zélandais

"Dans un avenir proche, de nouvelles annonces viendront élargir la 'liste noire' des sanctions en incluant des militaires australiens, des hommes d'affaires, des experts et des journalistes qui contribuent à inciter à une attitude négative envers notre pays", affirme le ministère russe des Affaires étrangères.

"La volonté de Wellington, oubliant ses propres intérêts et la décence générale, de suivre une ligne russophobe témoigne une fois de plus du manque d'indépendance de sa politique étrangère et de la servilité" envers l'Occident, a encore indiqué la diplomatie russe.

