Guerre en Ukraine : la Russie affirme progresser vers deux villages de la région de Zaporijjia

Selon M. Rogov, "l'initiative est entre nos mains" et des combats sont en cours dans ces zones. Le ministère russe de la Défense a, lui, assuré dimanche, dans son point quotidien, que "les unités du district militaire oriental occupaient des lignes et des positions plus avantageuses, lors d'opérations offensives dans la région de Zaporijjia", réitérant ses propos de la veille.

Dans son bulletin matinal, l'armée ukrainienne a, de son côté, seulement indiqué que, samedi, "plus de 15 localités avaient été visées par de l'artillerie" russe dans la région de Zaporijjia. Samedi également, l'armée russe avait affirmé avoir mené des "opérations offensives" dans cette région, prenant au passage "des lignes et des positions avantageuses". Plus tôt cette semaine, Vladimir Rogov avait, pour sa part, indiqué que "l'intensité des hostilités" avait "fortement" augmenté "sur toute la ligne de front" dans cette région du Sud de l'Ukraine.