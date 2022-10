Guerre en Ukraine : la Russie affirme clairement qu’elle ne perdra "jamais" la guerre en Ukraine

La Russie affirme clairement qu’elle ne perdra "jamais" la guerre en Ukraine, a déclaré jeudi son ambassadeur à l’ONU à Genève. Il a également affirmé que Moscou fait de son mieux pour assurer des visites des délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) auprès des prisonniers de guerre ukrainiens.

"Battre la Russie sur le champ de bataille est un objectif qui ne pourra jamais être atteint", a dit l’ambassadeur Guennadi Gatilov à des correspondants accrédités à l’ONU à Genève (ACANU). Selon lui, "les Etats-Unis n’ont retenu aucun enseignement" de la crise des missiles à Cuba il y a 60 ans.

Il a accusé Washington de pousser l’Ukraine à poursuivre la guerre contre son pays. "La Russie souhaiterait s’engager en faveur d’une solution politique", a affirmé M. Gatilov. Il a adressé les mêmes reproches à l’UE et ajouté que Moscou estime ne pas être responsable de la fin des discussions à Istanbul il y a quelques mois.

Par ailleurs, la Russie dit "travailler" à l’organisation des visites du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) auprès des prisonniers de guerre ukrainiens. Cinq à six ont déjà eu lieu. Mais il n’est "pas possible" d’organiser des visites auprès de plus de 6000 détenus, a-t-il insisté. "Nous faisons du mieux que nous pouvons", a-t-il également ajouté. Il a affirmé que ces personnes n’étaient pas maltraitées.

Et de demander une "réciprocité" de la part de l’Ukraine où les détenus russes sont torturés, selon lui. Le CICR a de son côté récemment appelé les parties à garantir des visites auprès de tous les prisonniers de guerre liés à ce conflit.

M. Gatilov, enfin, a déclaré que Moscou pourrait ne pas reconduire l’accord sur l’exportation des céréales depuis les ports ukrainiens, en vigueur depuis juillet dernier pour quatre mois.