Guerre en Ukraine : la Russie adopte un grand nombre de lois anti-sanctions

Enfin, il est prévu de prolonger une amnistie sur les capitaux en vigueur depuis plusieurs années, permettant aux Russes de rapatrier des biens et des capitaux détenus à l’étranger sans risquer de poursuites. Une disposition permet également aux entreprises de modifier les candidatures proposées à leur conseil d’administration, une mesure qui fait penser aux polémiques liées aux étrangers présents dans les organes consultatifs de nombreux grands groupes russes.

Interrogé lors de son point presse quotidien, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que "l’économie se trouve désormais dans un environnement agressif". "L’économie nous concerne tous, concerne le bien-être de tous les citoyens, et des coups sont dirigés contre notre économie, des coups qui doivent être amortis et minimisés. C’est ce sur quoi le gouvernement et le président se concentrent désormais", a-t-il déclaré.