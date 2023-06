Guerre en Ukraine : la Russie admet à demi-mot avoir reculé dans le Sud ukrainien

L'armée russe a reconnu vendredi que des combats étaient en cours pour le contrôle des localités de Rivnopil et Ourojaïné, sur le front sud en Ukraine, admettant à demi-mot pour la première fois avoir cédé des territoires.

La Russie, Vladimir Poutine en tête, martèle depuis le début de la contre-offensive ukrainienne début juin que celle-ci est un échec et que toutes les attaques ont été repoussées, alors que Kiev assure avoir libéré une poignée de localités et une centaine de kilomètres carrés, essentiellement sur le front sud.

"Dans la zone du saillant de Vremivka, les combats les plus actifs ont lieu dans les districts des localités de Rivnopil et d'Ourojaïné", a indiqué vendredi le ministère russe de la Défense, assurant y avoir repoussé cinq attaques au cours des dernières 24h, à l'aide de son aviation et de son artillerie.

Un "saillant" - terme militaire - est une zone sous le contrôle d'une force qui avance comme une protubérance dans un secteur contrôlé par un ennemi et donc exposée sur plusieurs côtés.