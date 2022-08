Guerre en Ukraine : la Russie accusée par Kiev de frappes près d'un réacteur nucléaire de Zaporijjia

"Les conséquences possibles d'une frappe sur un réacteur en fonctionnement sont équivalentes à l'utilisation d'une bombe atomique", écrit le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué en appelant la communauté internationale à prendre "des mesures immédiates pour forcer la Russie à quitter la centrale" et à la "transférer sous le contrôle de l'Ukraine dans l'intérêt de la sécurité du monde entier".

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré mardi que la situation était "volatile" à la centrale de Zaporijjia en devenait "de plus en plus dangereuse de jour en jour". Fin juillet, l'Ukraine a accusé la Russie de stocker des armes lourdes et munitions sur le site de la centrale nucléaire.

Lors de la prise de la centrale, début mars, l'armée russe avait ouvert le feu sur des bâtiments du site, suscitant déjà le risque d'un accident nucléaire majeur.