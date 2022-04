Guerre en Ukraine : la Russie accusée d’un "terrible crime de guerre" à Boutcha

Ce n’est pas la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que des accusations de crimes de guerre sont portées contre la Russie.

Dans un communiqué publié ce dimanche, l’ONG Human Rights Watch a indiqué avoir pu documenter plusieurs cas de violations des lois de la guerre par les forces militaires russes à l’encontre de civils dans les zones ukrainiennes occupées de Kiev, Kharkiv et Tchernihiv. Elle évoque des viols répétés, des exécutions sommaires et d’autres faits de violence et menaces envers les civils entre le 27 février et la 14 mars.

L’ONG indique également être en mesure de confirmer des cas de spoliation de biens de civils par des militaires russes. "Les cas que nous avons documentés témoignent d’une cruauté et d’une violence indicibles et délibérées à l’encontre des civils ukrainiens", a déclaré Hugh Williamson, directeur de la division Europe et Asie centrale à Human Rights Watch. "Les viols, meurtres et autres actes de violence contre des personnes détenues par les forces russes devraient faire l’objet d’enquêtes en tant que crimes de guerre présumés."

Ces nouvelles accusations de crimes de guerre à Boutcha pourraient avoir comme conséquence directe un nouveau durcissement rapide des sanctions économiques européennes à l’égard de Moscou.

Ces accusations sont également à même de peser de façon conséquente sur les négociations de paix qui devraient reprendre ce lundi entre Russes et Ukrainiens.