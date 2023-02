Guerre en Ukraine : la Russie accuse les États-Unis "d’avoir détruit le cadre juridique" du traité nucléaire New Start

La diplomatie américaine a reproché ces dernières semaines à Moscou d’avoir suspendu des inspections et annulé des pourparlers prévus dans le cadre de cet accord, sans pour autant l’accuser d’avoir étendu son arsenal nucléaire au-delà des limites convenues. Mardi, un porte-parole du département d’État a affirmé que "la Russie ne respecte pas l’obligation que lui impose le traité New Start de faciliter les activités d’inspection sur son territoire". Il a toutefois assuré que le pays "disposait d’une voie toute tracée pour revenir à une conformité totale".

L’an dernier, Moscou avait annoncé reporter une réunion prévue fin novembre entre Russes et Américains sur les inspections dans le cadre du traité, accusant Washington d'"hostilité" et de "toxicité".

Les relations entre les deux puissances nucléaires sont au plus bas depuis le début de l’offensive militaire russe en Ukraine, alors que Washington soutient inlassablement Kiev à coups d’aides financières et militaires. Signé en 2010, le traité New Start est le dernier accord bilatéral du genre liant les deux puissances. Il court actuellement jusqu’en 2026.