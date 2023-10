Guerre en Ukraine : la Russie a pu mettre la main sur des technologies occidentales sensibles via la Belgique

Un réseau clandestin d'entreprises a permis aux services de renseignements militaires russes de mettre la main, via la Belgique, sur des technologies occidentales sensibles et d'ainsi contourner les sanctions occidentales qui visent Moscou, ressort-il de plus de 2000 pages de documents judiciaires suédois analysés par De Tijd en collaboration avec le journal suédois et le journal estonien ­Delfi.

Ces documents sont liés à une affaire visant un sexagénaire russo-suédois, Sergueï Skvortsov, soupçonné d'avoir transmis des technologies occidentales pendant près de 10 ans aux services de renseignements militaires russes. L'homme a comparu début septembre devant un tribunal de Stockholm. Son entreprise suédoise aurait participé pendant des années à un réseau de sociétés aux Etats-unis et en Suède qui auraient exporté des puces informatiques vers la Russie, ainsi que d'autres technologies occidentales pouvant être utilisées à des fins militaires.