Guerre en Ukraine : la RTBF organise des éditions spéciales sur Twitch et TikTok pour faire le point sur l’invasion russe

Pour suivre l’actualité en Ukraine, il y a le site internet de la RTBF, des éditions toute la journée en radio et en télévision… mais le service public investit aussi d’autres terrains quand l’actualité s’emballe. C’est le cas ce mardi sur les plateformes Twitch et TikTok.

Vers 13h30 d’abord, direction la chaîne Twitch RTBF iXPe d’habitude consacrée aux jeux vidéo en général et à l’e-Sport en particulier. Le streamer Packam fera une pause dans sa partie du jeu Rust pour accueillir Mehdi Khelfat, responsable éditorial "Monde" à la RTBF.

"Le but, ce n’est pas de faire une émission récurrente, mais de faire un point pour répondre aux questions des gens", explique Christopher Pierre, référent Twitch à la RTBF. Avec ce défi : parler à toutes celles et ceux qui suivent la chaîne iXPe, jeunes et moins jeunes, très informés ou moins connectés à l’actualité.

"Sur Twitch ça peut aller très vite d’un extrême à l’autre. Le but c’est de dire à cet instant-ci 'qu’est-ce qu’il se passe ?', mettre les choses à plat et répondre aux questions", poursuit Christopher Pierre.

Décryptage et analyse

"On se rend compte depuis le début de la guerre en Ukraine qu’il y a une soif d’info de la part des nouvelles générations et des plus jeunes", complète Mehdi Khelfat. Ils sont connectés à fond sur les réseaux sociaux et reçoivent des images pas spécialement faciles à analyser. Ici, on souhaite s’adresser directement à ces nouvelles générations pour leur amener un décryptage avec leurs mots."

Ce n’est pas la première fois que l’équipe d’iXPe se penche sur l’actualité. Objectif avec ce type de "décrochage" des programmes habituels : être en communication directe avec les publics qui ne vont pas nécessairement consulter l’information sur les réseaux linéaires.

Autre rendez-vous, sur le coup de 17h celui-là : un live sur le réseau social TikTok où les internautes pourront poser leurs questions sur la guerre en Ukraine. Mehdi Khelfat sera cette fois-ci accompagné de Pierre Galhaut sur le compte "Mise à jour" de la RTBF. Mise à jour qui a déjà consacré récemment des vidéos sur les accords de Minsk ou sur la guerre du Donbass.