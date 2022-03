Guerre en Ukraine : la République tchèque demande de l’aide à l’UE pour l’aider à accueillir les exilés

"Nous essayons d’obtenir plus de capacités d’hébergement, mais nous nous retrouvons progressivement dans une situation où nous ne pouvons organiser que des hébergements d’urgence pour les réfugiés", a déclaré Mme Jakoubkova. "Par conséquent, les gens devront être concentrés dans des gymnases, des halles etc." et leur hébergement ne sera pas confortable, a-t-elle ajouté.

M. Rakusan a précisé que les constructions modulaires seront utilisées lorsque ces possibilités seront aussi épuisées. L’invasion russe et l’afflux de réfugiés ont déclenché une vague de solidarité en République tchèque, de nombreuses personnes proposant d’héberger des Ukrainiens fuyant la guerre.