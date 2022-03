Guerre en Ukraine : la rencontre entre les diplomates russes et ukrainiens en Turquie a débuté

Les pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères de Russie Serguei Lavrov et d'Ukraine Dmytro Kuleba ont commencé dans le sud de la Turquie en présence de leur homologue turc, a confirmé à l'AFP un diplomate turc. Il s'agit de la première rencontre à ce niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, il y a tout juste deux semaines.

Les pourparlers entre les ministres russe et ukrainien ont débuté dans le sud de la Turquie pour essayer de parvenir à un cessez-le-feu, a indiqué un diplomate turc à l'AFP. Avant le début de la réunion trilatérale, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a accueilli et s'est entretenu séparément avec chacun des deux ministres, arrivés la veille au soir et descendus dans des hôtels différents. Il a d'abord reçu Dmytro Kuleba, souriant, qu'il a salué d'une accolade chaleureuse, puis Serguei Lavrov, apparu le visage fermé.