Guerre en Ukraine : la reine Elizabeth II a fait un "généreux don" à des associations humanitaires

La reine Elizabeth II a fait un "généreux don" à une coalition d'associations humanitaires, répondant à un appel lancé pour aider les réfugiés fuyant l'Ukraine après l'invasion du pays par la Russie, a indiqué jeudi le comité d'urgence des catastrophes (Disasters Emergency Committee, DEC).

Ce comité, qui regroupe 15 associations dont la Croix-Rouge britannique, Oxfam et Save the childen, a lancé sur Twitter un "grand merci à sa Majesté la reine pour continuer à soutenir le Comité d'urgence des catastrophes et pour avoir fait un don généreux à l'appel humanitaire du DEC pour l'Ukraine".

Le montant de cette donation n'a pas été précisé.