Guerre en Ukraine : la Régie des bâtiments met son patrimoine inoccupé à disposition des communes

La Régie des bâtiments met son patrimoine immobilier inoccupé à disposition des communes afin de les aider à héberger des réfugiés ukrainiens, a annoncé lundi le secrétaire d'Etat Mathieu Michel.

À court terme, pour pallier l'urgence, la Régie, en charge du patrimoine immobilier fédéral, peut mobiliser une cinquantaine de logements disponibles pour les villes et communes concernées. Elle peut également mettre à disposition certains bâtiments administratifs. Mais ceux-ci sont peu, voire, pas du tout adaptés à l'accueil résidentiel, a précisé le secrétaire d'Etat.

Près de 1.000 logements disponibles

À moyen et long terme, la Régie pourrait, en fonction des besoins, mobiliser près de 1.000 logements, 54.000m² de surfaces couvertes et 60 hectares de terrains. Par exemple, les terrains de Zandvliet et de Jumet, prévus pour la construction de centres fermés, pourraient être rapidement mis en œuvre afin d'accueillir près de 600 personnes. La Régie analyse également le recours à l'utilisation d'habitats légers, de containers sanitaires et de cuisines mobiles.

La situation est toutefois délicate en raison de la pénurie actuelle de main d'oeuvre et de matériaux.

"L'accueil des réfugiés ukrainiens est un défi important pour notre pays. Dans ce contexte, le soutien aux villes et communes est essentiel. Car, une fois de plus, elles sont en première ligne dans la gestion d'une crise majeure. Même si le fédéral n'a pas la compétence du logement, j'estime qu'il est de notre devoir de faire preuve de solidarité institutionnelle", a souligné M. Michel dans un communiqué.