Guerre en Ukraine : la reconquête ukrainienne de l’Est du pays se heurte à des difficultés importantes à Koupiansk

"Oui, nous avons suffisamment d’hommes et d’armements, mais ça dépend de ce qui va se passer sur l’autre rive", selon le sergent Malyna. "Ils tentent de trouver les points faibles dans notre ligne de défense. Ils essaient ainsi d’attaquer de temps en temps en utilisant des blindés et de l’infanterie", dit-il à propos des tactiques utilisées par les forces russes. "Notre moral est bon. Nous sommes prêts à combattre, mais nous avons besoin de davantage d’armes lourdes et d’armes de précision", ajoute le sergent, réitérant l’appel de l’Ukraine aux pays occidentaux.

De nombreux civils ont fui une ville sans électricité et eau courante, mais certains n’ont nulle part où aller et dépendent de l’aide alimentaire. Des civils se regroupent autour des prises pour les portables dans les entrées d’immeubles de cinq étages, rechargeant tablettes et torches. La plupart se déclarent heureux que les forces ukrainiennes reviennent pour libérer la ville de l’occupation russe, tout en avouant que les combats qui se poursuivent sont dévastateurs.