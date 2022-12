Guerre en Ukraine : la récolte de céréales en Ukraine va chuter de 40% en 2022

"D’habitude, on semait sur environ 25 millions d’hectares. Cette année, on a pu récolter sur 18 à 19 millions d’hectares" seulement, a-t-il déploré, notant également "une baisse" du rendement, de nombreux agriculteurs ne pouvant plus se permettre de recourir aux engrais.

À ce jour, l’Ukraine a récolté 46,6 millions de tonnes de céréales dans 90% des champs en exploitation, a relevé vendredi le ministère de la Politique agraire. Cependant, 30% du maïs reste encore à être récolté, a noté M. Ivachtchenko.

Les exportations de céréales et d’autres produits agricoles à partir des ports ukrainiens ont pu reprendre en août, après la signature d’un accord humanitaire international signé sous l’égide des États-Unis et de la Turquie qui a failli échouer à l’automne.

Au total, 580 navires transportant 15 millions de tonnes de céréales ont quitté depuis les ports ukrainiens à destination de pays asiatiques, africains et européens, selon le ministère de la Politique agraire.