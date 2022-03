Guerre en Ukraine : la raspoutitsa pourrait bien influencer la guerre

La météo est-elle finalement aussi une arme de guerre, comme peut l’être la communication ?

Oui, estime Chantal Kesteloot, "évidemment, ce qui est différent, c’est que la météo vaut pour l’ensemble des protagonistes, tandis que la propagande, elle, fonctionne plus à sens unique à destination de son public, de sa société civile, de son pays. La météo, à partir du moment où l’on se bat sur un même terrain d’opération, les deux armées y sont également confrontées. Certaines ont parfois plus pris la mesure que d’autres. L’armée hitlérienne n’avait non seulement pas envisagé l’importance de cette raspoutitsa à l’automne 1941, et surtout elle n’avait pas du tout imaginé qu’allait suivre la rigueur de cet hiver russe qui permet, lui, effectivement, comme les terres sont gelées, le passage des chars, mais qui suppose un tout autre type d’équipements. Et donc, là, le climat a aussi joué puisque les armées nazies n’étaient absolument pas préparées en termes d’équipements à la rigueur de cet hiver. Donc, bel et bien, la météo est définitivement un facteur dont il faut tenir compte dans la conduite des opérations militaires."

Cet événement saisonnier devrait arriver dans les jours qui viennent, en principe à la mi-mars. Si l’on regarde à nouveau dans le passé, lors de la Seconde Guerre mondiale, le phénomène pourrait avoir lieu du 17 ou 18 au 21 mars.

"Donc on est vraiment dans des dates très proches", analyse Chantal Kesteloot. "Je dirais donc qu’on est à jour J moins 10 à peu près. Et pour revenir encore une fois à ces conditions météo, on sait aussi, on remonte un peu plus dans le temps, mais déjà pendant la Première guerre mondiale, combien la météo a pu jouer, la boue des tranchées, etc., donc combien ce facteur boue est effectivement quelque chose qui est un élément qui entrave l’avancée des armées."