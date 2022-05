Guerre en Ukraine : la procureure générale d'Ukraine a ouvert plus de 15.000 dossiers pour crimes de guerre

Le bureau de la procureure générale d'Ukraine a déjà ouvert des enquêtes dans plus de 15.000 dossiers relevant potentiellement de crimes de guerre, a-t-il annoncé mardi.

Au total, 80 suspects sont en garde à vue, a expliqué à La Haye la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova. Plus de 600 suspects, dont des politiciens et des militaires russes de haut rang, sont visés par ces enquêtes. Entre 200 et 300 nouveaux dossiers pour crimes de guerre sont ajoutés quotidiennement, a-t-elle précisé.