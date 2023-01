Guerre en Ukraine : la prise de Soledar met fin à une série de défaites russes

Deux jours plus tard, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes contrôlaient la ville, qui abritait une population de 10.000 habitants avant la guerre.

La prise de Soledar est la première victoire russe depuis des mois, et met fin à une série de défaites et de replis sur les fronts oriental et méridional.

Le porte-parole militaire ukrainien Sergiy Cherevaty a indiqué à l’AFP que les forces de Kiev avaient reculé après des semaines de combats intenses et "s’étaient repliées dans la périphérie".

"Nous construisons une nouvelle ligne de défense, fortifions de nouveaux points, tout en continuant à porter des coups massifs à l’ennemi", a-t-il ajouté. Selon lui, ce repli a été soigneusement planifié, sans "capture massive" ou "encerclement" des forces ukrainiennes. Selon un sergent, qui répond au nom de guerre "Alkor", "la bataille a été rude" mais ils étaient en infériorité numérique.