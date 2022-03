Guerre en Ukraine : "La pression va continuer d'augmenter" malgré l'instauration de couloirs humanitaires

Mais les conséquences ainsi que la façon dont la Russie entend mener cette offensive restent floues. Il y a cependant des raisons de s’inquiéter pour la vie des civils Ukrainiens alors "qu’on est rentré dans une logique d’escalade", selon le chercheur, et ce malgré les couloirs humanitaires qui seront organisés.

"Vladimir Poutine voulait éviter jusqu’ici d’avoir recours à des bombes non discriminantes pour éviter de générer une aliénation trop forte de la population ukrainienne. Mais là il est obligé de durcir son effort militaire car il n’a pas été aussi vite qu’il le voulait."

Il précise que l’armée russe est une "armée d’artillerie". Cela signifie que la Russie dispose de peu de munitions guidées, ce qui rend les offensives plus hasardeuses et plus propices à des dégâts parmi les civils. "La Russie n’a pas les moyens de frapper précisément en discriminant des infrastructures non essentielles, des infrastructures civiles", ajoute encore Julien Pomarède tout en précisant qu’il faut garder une certaine prudence quant aux intentions des frappes russes.