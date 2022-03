Guerre en Ukraine : la présidence ukrainienne rejette le modèle suédois de neutralité

Selon la partie ukrainienne, des "contradictions profondes" persistent dans les pourparlers russo-ukrainiens qui se poursuivront mercredi. Mais un "compromis" est encore possible, a estimé mardi un conseiller du président ukrainien, Mykhaïlo Podoliak.

Le négociateur en chef côté russe, Vladimir Medinski, a pour sa part dit mercredi que les pourparlers étaient "lents et difficiles", tout en assurant que le Kremlin voulait "arriver à la paix le plus vite possible". Il est question d’une Ukraine "neutre", a-t-il ajouté en évoquant l’Autriche et la Suède. Selon lui, des questions clés sont le statut de la Crimée, que la Russie a annexée en 2014, et celle des séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk dont Moscou a reconnu l’indépendance.