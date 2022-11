Guerre en Ukraine : la présidence de l’UE évoque des sanctions contre la Biélorussie

Le gouvernement tchèque avait annoncé le 7 octobre qu’une réunion commune avec le cabinet ukrainien se tiendrait à Kiev le 31 octobre.

"Certaines sanctions contre le Bélarus sont déjà en place mais nous ne pouvons accepter que le Bélarus soutienne la politique de la Russie ou que la Russie contourne l’impact des sanctions par le biais de pays comme le Bélarus", a ajouté Fiala.

L’UE a imposé huit paquets de sanctions visant principalement l’industrie russe et des individus depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février. La Russie doit être "de plus en plus isolée", a ajouté Fiala.

Minsk et Moscou ont annoncé en octobre une force militaire commune et l’armée ukrainienne s’est inquiétée de la "menace croissante" d’une nouvelle offensive russe depuis le Bélarus, son voisin au nord. Selon le ministère bélarusse de la Défense, "jusqu’à 9000 soldats russes" et environ 170 chars seraient déployés au Bélarus.