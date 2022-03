Guerre en Ukraine : La Pologne veut "dérussifier" l’économie européenne et polonaise

Pour contenir la hausse, déjà forte, des prix alimentaires, l’Etat va verser aux agriculteurs, touchés par la hausse des prix des engrais, une allocation de 500 zlotys (près de cent euros) par hectare de terre arable et la moitié de cette somme par hectare de pâturage. Cette aide sera plafonnée à cinquante hectares par exploitation. Son montant rappelle l’allocation "500 + " par enfant, la mesure phare du gouvernement conservateur au pouvoir en Pologne depuis 2015, qui lui a valu la reconnaissance surtout des couches défavorisées de la population.

Parmi les autres secteurs de l’économie touchés par les conséquences de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales contre la Russie, Mateusz Morawiecki a cité le transport routier, domaine dans lequel la Pologne est très fortement présente en Europe. Interrogé sur les achats de charbon russe et un embargo potentiel, il a dit "attendre des décisions courageuses de la Commission européenne", et souligné que la Pologne cherchait à s’approvisionner en Afrique du Sud, en Australie, en Colombie et aux Etats-Unis "partout là où nous ne subirons pas de chantage".