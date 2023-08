Guerre en Ukraine : la Pologne renforce ses effectifs à la frontière avec la Biélorussie

La Pologne a déclaré que deux hélicoptères bélarusses avaient violé son espace aérien mardi et qu'elle allait en conséquence renforcer ses effectifs militaires à sa frontière orientale. Le ministre polonais de la Défense, Wojciech Skurkiewicz, a déclaré mercredi qu'il s'agissait d'une provocation ciblée contre la Pologne et l'Otan.

"Il y a eu une violation de l'espace aérien polonais par deux hélicoptères bélarusses qui s'entraînaient près de la frontière", a indiqué le ministère polonais de la Défense. Mardi, l'armée polonaise avait affirmé que les hélicoptères n'avaient pas violé l'espace aérien de ce pays membre de l'Otan, avant de se rétracter par la suite. "La violation a eu lieu dans la région de Bialowieza à très basse altitude, compliquant la détection par les radars", a expliqué le ministère, ajoutant que "l'Otan a été informée de l'incident". Il a également annoncé un renforcement des effectifs militaires à la frontière avec le Bélarus, évoquant une intensification des "actions hybrides" de la Russie et du Bélarus envers la Pologne. Le ministère bélarusse de la Défense a répondu que les accusations "ont été faites par l'armée et les dirigeants politiques polonais pour justifier une nouvelle fois l'augmentation des forces et des moyens près de la frontière bélarusse". La Pologne et ses voisins du flanc oriental de l'Otan ont exprimé leurs inquiétudes concernant la menace potentielle que représente le Bélarus, qui accueille désormais la société russe de mercenaires Wagner.