Guerre en Ukraine : la Pologne et la Hongrie interdisent les importations de céréales d’Ukraine

"Aujourd’hui (samedi), le gouvernement a décidé d’interdire l’entrée, les importations de céréales en Pologne ainsi que de dizaines d’autres produits agroalimentaires", a déclaré le chef du parti au pouvoir, Jaroslaw Kaczynski, dans le village de Lyse, dans le nord de la Pologne. Autrement, "cela conduirait à une grave crise du secteur agricole en Pologne", a-t-il ajouté.

S’adressant à l’occasion d’un meeting de son parti Droit et Justice (PiS), M. Kaczynski a souligné que la Pologne continuait néanmoins à fermement soutenir l’Ukraine. "Nous restons, sans le plus petit changement, des amis et des alliés de l’Ukraine", a-t-il affirmé. Le ministère ukrainien de la Politique agricole a toutefois dit samedi "regretter la décision de son homologue polonais".

"Les agriculteurs polonais font face à une situation difficile mais nous tenons à souligner que les agriculteurs ukrainiens font face, quant à eux, à la situation la plus grave" en raison de la guerre, a commenté le ministère. Dans un mouvement similaire à celui de la Pologne, le ministre hongrois de l’Agriculture, a indiqué dans un message sur Facebook que son pays avait interdit l’importation de produits agricoles en provenance d’Ukraine. Pologne et Hongrie ont indiqué que leurs interdictions étaient valables jusqu’au 30 juin.