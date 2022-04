Guerre en Ukraine : la Pologne confirme que les vannes de Gazprom sont fermées

Le gazier polonais PGNiG a confirmé ce mercredi "l’arrêt complet de l’approvisionnement en gaz naturel fourni par Gazprom dans le cadre du contrat Yamal. La situation n’affecte pas les approvisionnements courants des clients de PGNiG qui reçoivent le carburant conformément à leur demande", a indiqué la société dans un communiqué. Selon PGNiG, l’arrêt de l’approvisionnement "est une violation du contrat Yamal" et la société se réserve "le droit de demander des réparations".

Le géant russe Gazprom avait indiqué plus tôt avoir notifié la société polonaise et la société bulgare Bulgargaz de la "suspension des livraisons de gaz à partir du 27 avril et jusqu’à ce que le paiement soit effectué" en roubles, conformément à ce qu’avait annoncé le président russe Vladimir Poutine le mois dernier en réaction aux sanctions européennes.