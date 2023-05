Guerre en Ukraine : la Pologne a commencé à former des pilotes ukrainiens sur des F16, selon Josep Borrell

La Pologne a commencé à entrainer des pilotes ukrainiens sur des avions de combat américains F16 et plusieurs pays de l'UE sont prêts à fournir des appareils à l'Ukraine, a annoncé mardi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Je suis heureux qu'enfin la formation des pilotes pour les F16 ait commencé dans plusieurs pays, en Pologne par exemple. Elle prendra du temps, mais le plus tôt sera le mieux", a-t-il annoncé au début d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles consacrée au soutien militaire à l'Ukraine.

"Nous avons obtenu le feu vert de Washington pour les entraînements sur F16 et nous travaillons sur un calendrier concret pour commencer les formations. Il est important de le faire dès que possible", a expliqué la ministre de la Défense des Pays-Bas, Kajsa Ollongren.

"D'abord nous commençons avec les formations. La fourniture des appareils sera la prochaine étape", a-t-elle affirmé, évoquant "un effort commun avec le Danemark, la Belgique, le Royaume-Uni et d'autres alliés". Mme Ollongren n'a pas cité la Pologne, mais son homologue danois Troels Lund Poulsen a indiqué que la coalition pour les F16 avait été discutée avec Varsovie.

La fourniture des avions s'annonce toutefois compliquée. "Le Royaume-Uni n'a pas de F16", a reconnu la ministre néerlandaise.

Royaume-Uni, France et Allemagne n'ont pas de F16

La France et l'Allemagne non plus. "Notre contribution n'est pas pertinente tout simplement parce que nous n'avons pas de F16 et que nous ne pouvons pas former de pilotes", a expliqué le ministre allemand Boris Pistorius.

La Suède, la Lettonie et l'Estonie ont également annoncé ne pas disposer de F16.

Les appareils pourraient être fournis à Kiev par d'autres pays de l'UE, qui n'ont pas encore fait d'annonces, ou par les Etats-Unis. Ils vont "permettre à l'Ukraine de renforcer ses défenses aériennes", a insisté le ministre suédois Pal Jonson.

Les ministres devaient discuter mardi de la fourniture de munitions et d'autres armes. "Nous devons fournir à l'Ukraine tout les armements dont elle a besoin", a souligné l'Estonien Hanno Pevkur.

"Nous livrons", a assuré Josep Borrell, annonçant "des données concrètes" sur les fournitures de munitions à la fin de la réunion.

"Les Etats membres nous ont présenté des factures pour un montant de 10 milliards d'euros, ce qui est bien plus que prévu" pour les armements livrés à l'Ukraine depuis le début de la guerre lancée par la Russie, a-t-il annoncé.

Des remboursements de l'ordre de 40% des montants sont effectués par la Facilité européenne pour la Paix (FEP), une "cagnotte" constituée et financée par les contributions des Etats membres en dehors du budget de l'UE géré par la Commission.

Initialement dotée de 5,7 milliards d'euros pour la période 2021-2027, elle a déjà débloqué 3,6 milliards d'euros pour les fournitures à l'Ukraine.

La Hongrie refuse le déblocage d'une nouvelle tranche de 500 millions d'euros, a confirmé Josep Borrell, se disant toutefois "certain" qu'elle serait débloquée.