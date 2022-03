Guerre en Ukraine : la Pologne a accueilli 1,95 million de réfugiés depuis le début du conflit

Quelque 1,95 million de personnes ont franchi la frontière polonaise pour se mettre en sécurité depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, ont indiqué les gardes-frontières polonais jeudi sur Twitter. 60.000 réfugiés sont arrivés mercredi, un chiffre en baisse par rapport au jour précédent.

Il n’existe actuellement aucune donnée officielle sur le nombre de réfugiés de guerre qui sont parvenus en Pologne et sur le nombre de ceux qui ont poursuivi leur route vers d’autres pays de l’Union européenne.

L’Ukraine – le plus grand pays d’Europe en termes de superficie – comptait plus de 44 millions d’habitants avant le début de l’invasion russe. La Pologne et l’Ukraine sont séparées par une frontière de plus de 500 kilomètres de long.