Guerre en Ukraine : la plupart des villes frappées par les Russes hier retrouvent petit à petit l’électricité

A Kiev, touchée mardi par plusieurs frappes qui ont fait au moins un mort, "l’alimentation électrique des infrastructures essentielles a été rétablie", a indiqué le chef de l’administration militaire de la capitale ukrainienne, Serguiï Popko.

Dans l’ouest du pays, largement épargné par les combats depuis le début de l’invasion russe fin février, le maire de Lviv, Andriï Sadovy, a indiqué de son côté que le courant était de retour dans la majorité de la ville "depuis 8h00 du matin (7h00 heure belge)".

Selon un rapport matinal de l’armée ukrainienne, les Russes ont tiré mardi "plus de 90 missiles Kh-101 et Kalibr et plus de dix drones kamikazes" dont des Shahed-136 iraniens.