Guerre en Ukraine : "La pensée doit être prête à prendre les armes"

Si nous avons désormais pris l’habitude de mobiliser la philosophie pour résoudre nos crises existentielles, il est de plus en plus courant de faire appel à elle également pour tenter de faire face aux grandes crises que nos sociétés traversent. La pandémie en a été encore un bon exemple : les philosophes se sont ainsi succédés pour nous parler du "monde d’après". Face au conflit actuel en Ukraine, la philosophie peut-elle nous permettre d’y voir plus clair ?

Bien sûr, la philosophie n’a pas manqué de théoriser la guerre et elle n’est pas un impensé pour elle : Kant et son projet de "paix perpétuelle", Sun Tzu et son "art de la guerre", saint Thomas d’Aquin et le principe de "la guerre juste" ou encore, plus près de nous, Raymond Aron, avec son livre "Paix et guerre entre les nations". Mais la guerre ne nous plonge-t-elle pas dans un tel état d’incompréhension, de sidération et d’impuissance que la philosophie apparait bien inutile ?

Que peuvent concrètement la philosophie et la pensée en temps de guerre ? Pascal Claude a posé la question dans" Et dieu dans tout ça ? "à Martin Legros, rédacteur en chef au Philosophie magazine, magazine qui vient de consacrer un numéro spécial à la guerre : "La guerre alors qu’on n’y pensait plus" et à Michel Eltchaninoff, également rédacteur en chef au Philosophie magazine et spécialiste de la philosophie russe, dont l’essai "Dans la tête de Vladimir Poutine"(ACTES SUD) vient d’être réédité et augmenté.