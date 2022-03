Guerre en Ukraine : la Norvège va muscler son armée près d’une Russie "plus dangereuse"

Le gouvernement norvégien a annoncé ce vendredi 18 mars qu’il allait débloquer cette année plus de 300 millions d’euros supplémentaires pour notamment renforcer sa présence militaire dans le Grand Nord près de la frontière avec la Russie, à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

"Même si une attaque russe contre la Norvège n’est pas probable, il faut que l’on réalise que nous avons un voisin à l’est qui est devenu plus dangereux et plus imprévisible", a déclaré le ministre norvégien de la Défense, Odd Roger Enoksen, lors d’une conférence de presse. L’enveloppe servira à accroître la présence de la marine dans le nord, intensifier l’entraînement de l’armée d’active et la réserve, augmenter les stocks de munitions, de carburants et autres équipements critiques, améliorer les facilités d’accueil de troupes alliées et renforcer la cyberdéfense et le renseignement.