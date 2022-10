Guerre en Ukraine : la Norvège va limiter l’accès de ses ports aux bateaux de pêche russes

En pratique, les bateaux de pêche russes ne pourront plus faire escale qu’à Kirkenes et Båtsfjord, sur les rives de la mer de Barents, ainsi qu’à Tromsø, en bordure de la mer de Norvège. Les contrôles douaniers à bord des bateaux seront aussi intensifiés. Si la raison principale est d’empêcher la Russie de contourner les sanctions occidentales qui l’empêchent d’importer de nombreux biens et marchandises, Oslo a précisé que sa décision s’inscrivait dans un contexte plus large de vigilance accrue autour de ses installations pétrogazières en mer et sur le littoral.