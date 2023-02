Guerre en Ukraine : la Moldavie a fermé son espace aérien durant deux heures

"Le plan prévoit des attaques d’édifices étatiques et des prises d’otages par des saboteurs au passé militaire camouflés en civil", avait déclaré la présidente Maia Sandu lundi devant la presse.

D’après elle, le Kremlin compte sur "l’implication de forces internes" comme le parti de l’oligarque prorusse en fuite Ilan Sor, mais aussi de possibles ressortissants russes, biélorusses, serbes et monténégrins. Évoquées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Bruxelles la semaine dernière, ces informations proviennent de documents interceptés par les services secrets ukrainiens.

Par précaution, les autorités ont décidé de tenir à huis clos un match de foot prévu jeudi entre un club moldave et une équipe de Belgrade. Les services de renseignements craignaient que les tribunes ne soient infiltrées par des fauteurs de troubles. Dans ce contexte tendu, le parti populiste d’Ilhan Shor a annoncé la tenue de manifestations anti-gouvernementales ce dimanche dans la capitale moldave. L’homme d’affaires né en Israël et devenu homme politique en Moldavie, pays qu’il avait fui en 2019, a été sanctionné en octobre 2022 par Washington pour ingérence pour le compte de la Russie et corruption. Marié à une chanteuse décorée par le président russe Vladimir Poutine, Ilhan Shor a été condamné pour avoir détourné un milliard de dollars de banques moldaves en 2014. Selon le département américain du Trésor, il a œuvré de concert avec la Russie pour fonder une alliance avant les élections en 2021 puis tenté avec le soutien de Moscou de saper les efforts de la Moldavie visant à rejoindre l’Union européenne. La Russie, elle, a démenti mardi tout "plan de déstabilisation de la Moldavie".