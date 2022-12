Guerre en Ukraine : la mobilisation vue par l’opinion publique russe, "tout peut être justifié, y compris les sacrifices"

Le futur n’est non plus pas radieux pour les familles russes. L’enlisement du conflit devrait provoquer un ébranlement de l’état social et économique, alors que le spectre du bannissement au niveau international effraie. Alors jusqu’à quel moment tiendra l’opinion russe ?

"Nous avons des dynamiques que nous observons spas en ce moment parce que les logiques du Kremlin sont difficiles à décoder, il y a de moins en moins d’insiders qui sont capables de nous donner des éléments et parce que nous regardons un petit peu trop les sondages d’opinion publique. Nous regardons ce que les gens disent et moins ce que les gens font. Il faut en fait regarder ce qu’il se passe à l’intérieur de la Russie et les reconfigurations qu’il pourrait y avoir au sein des cercles du pouvoir" propose Anna Colin Lebedev.

Aujourd’hui, l’État russe est capable de vendre à sa population n’importe quelle fin de la guerre. Si demain Vladimir Poutine dit, nous arrêtons pour l’instant, parce que les forces de l’Occident sont puissantes et nous avons besoin de nous reconstruire pour les affronter, ce sera accepté par la population russe. S’il regagne une région et qu’il le présente comme une victoire. Ce sera accepté aussi. Tout dépendra en réalité de la manière dont les combats s’arrêteront.

Parmi les hypothèses, celle de l’arrêt d’une guerre… pour que l’État russe, de plus en plus vindicatif, s’arme, se prépare à refaire la guerre, et renforce ce sentiment d’isolationnisme militaire. "Mais ce n’est qu’une des hypothèses. Aujourd’hui on est dans une situation historique extrêmement ouverte, et une fois de plus cette guerre nous a surpris et continuera à nous surprendre".