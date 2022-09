Guerre en Ukraine : la mobilisation en Russie mènera à "une énorme tragédie", dénonce l’opposant Navalny

La mobilisation partielle annoncée par le président russe Vladimir Poutine mènera à "une énorme tragédie", a dénoncé ce mercredi l’opposant incarcéré Alexeï Navalny.

"Tout cela mènera à une énorme tragédie et une énorme quantité de morts", a fustigé le principal détracteur du Kremlin lors d’une audience à l’un de ses nombreux procès, selon une vidéo partagée par des médias russes.

"Il est clair que la guerre criminelle qui se déroule actuellement s’aggrave et s’amplifie, et Poutine essaie d’y impliquer le plus de monde possible", a déploré M. Navalny, employant un mot banni par le Kremlin qui appelle son assaut en Ukraine "opération militaire spéciale".

Selon lui, le président russe, en impliquant 300.000 réservistes pour renforcer les troupes de Moscou, veut "souiller de sang (les mains) de centaines de milliers de personnes".

"Tout est fait pour qu’un seul homme conserve son pouvoir […] et le prolonge", a déploré l’opposant principal du Kremlin, incarcéré depuis janvier 2021 pour des affaires qu’il juge montées de toutes pièces.

Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle et menacé l’Occident d’employer l’arme nucléaire.

Des appels à manifester dans la journée dans de nombreuses villes de Russie contre ces annonces sont partagés sur les réseaux sociaux.