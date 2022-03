Guerre en Ukraine : la mission des F-16 belges en Estonie sur le point d'être prolongée et étendue

A la demande de l'Alliance atlantique, le détachement belge présent en Estonie sera également chargé d'une mission de dissuasion, baptisée eVA ("enhanced Vigilance Activities"). Elle aura une nouvelle durée de quatre mois, à partir de ce vendredi 1er avril, et comprendra des missions d'entraînement non armées et des missions armées, les avions étant prêts à mener des interceptions aériennes "si nécessaire".