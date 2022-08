Guerre en Ukraine : la ministre Lahbib rencontre son homologue ukrainien et apporte des "clarifications" sur son voyage en Crimée

Via communiqué, son cabinet détaille mercredi après-midi cet entretien avec Dmytro Kouleba, et les "clarifications" que la Belge a pu fournir à son homologue à cette occasion. "L'année dernière, elle a visité, en tant que journaliste et documentariste, la ville de Sebastopol en Crimée, en violation de la législation ukrainienne". Elle avait "le projet (via un documentaire, projet finalement avorté, NDLR) de montrer comment la Russie utilisait la culture comme pouvoir et propagande (...) Elle regrette sincèrement que la visite ait eu lieu dans de telles circonstances".