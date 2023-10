Guerre en Ukraine : la ministre Dedonder apporte des précisions sur la livraison des F-16 belges

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a insisté mercredi sur le caractère global de l'effort belge dans la coalition F-16 pour l'Ukraine. La Belgique participera à la formation des pilotes mais aussi à celle des techniciens, et son industrie assurera la maintenance de la flotte mise à disposition de l'Ukraine.

"Ce que nous proposons, c'est la maintenance des F-16 et des moteurs, la formation des pilotes ukrainiens, la formation des techniciens et la possibilité, à partir de 2025, de livrer des F-16. On est sur la logique que j'ai toujours défendue: pas (de livraison) immédiatement mais à partir de 2025 au fur et à mesure que nous recevons les F-35", a expliqué à la presse Mme Dedonder.

La Belgique se chargera de la maintenance de l'ensemble de la flotte de F-16 mise à disposition de l'Ukraine et qui repose jusqu'à présent sur les appareils néerlandais, danois, norvégiens et, probablement, belges. Les sociétés Sabena Engineering (ex-Sabca, basée à Charleroi) et Patria Belgium Engineering Center (basée à Herstal) participeront à cette mission.

Les chiffres de deux à quatre F-16 belges qui pourraient être donnés à l'Ukraine a circulé. La ministre n'a pas confirmé cette information. À terme, c'est l'ensemble de la flotte qui sera concernée au fur et à mesure de son remplacement par des F-35, a-t-elle indiqué.

Un député MR a déploré que cette livraison ne puisse pas commencer dès 2024. "Je suis dans une approche réfléchie. Envoyer des F-16, c'est bien mais si on ne forme pas les pilotes et les techniciens, rapidement, ces avions seront à l'arrêt", a fait remarquer Mme Dedonder.

Jusqu'à présent, le gouvernement a approuvé l'entrée dans la coalition de F-16 pour les missions de formation. La livraison des appareils n'a pas fait l'objet d'une décision en "kern", a-t-on fait remarquer chez les écologistes dès mercredi matin et l'annonce de la ministre. "Une proposition a été faite et elle sera discutée en kern. Je suis ministre de la Défense. On m'a demandé ce qu'on pouvait faire avec les F-16: voici la réponse. Ensuite chacun se prononcera sur l'opportunité", a souligné la ministre PS. "Notre objectif est d'aider les Ukrainiens à moderniser leur armée, de leur donner les capacités pour développer leurs forces et leur permettre de protéger leur territoire et leur population, même après le conflit", a-t-elle ajouté.

L'aide militaire belge ne se limite pas aux F-16. La Marine assure ainsi la formation de démineurs ukrainiens au déminage naval et pourrait livrer un chasseur de mines à l'Ukraine, la flotte belge étant également appelée à être remplacée à partir de 2025. Des armes de divers types ont aussi été fournies et récemment des blindés M113 ont été remis à niveau pour être envoyés aux forces ukrainiennes.