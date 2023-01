Guerre en Ukraine : la milice privée Wagner, bras armé de Poutine et pompe à fric de Prigojine, illégale même en Russie ?

Wagner possède presque certainement maintenant jusqu’à 50.000 mercenaires en Ukraine et est devenu un élément clé de la campagne de Vladimir Poutine. L’enregistrement légal avait pour but de probablement maximiser le gain commercial de Prigojine et légitimer davantage une "organisation" de plus en plus présente dans le monde, physiquement et virtuellement, de l’Afrique à l’Ukraine, en passant par… les Etats-Unis. "Nous nous sommes ingérés aux Etats-Unis, nous le faisons et nous allons continuer de le faire. Avec précaution, précision, de façon chirurgicale, d’une manière qui nous est propre", avait déclaré Prigojine sur les réseaux sociaux d’une autre de ses entreprises, Concord Catering.