Guerre en Ukraine : la mer d’Azov, une zone stratégique pour la Russie

Dans les faits, les Russes contrôlent déjà la mer d’Azov. Ils la verrouillent via le pont de Kertch, qui enjambe le détroit de Kertch, entre la mer d’Azov et la mer noire. Ils l’ont construit trop bas pour les navires ukrainiens, de plus gros gabarit que les navires russes qui circulent en mer d’Azov. Ils opèrent aussi de lourds contrôles, qui retardent ou immobilisent les embarcations ukrainiennes qui transportent principalement des produits sidérurgiques et métallurgiques, et du blé (et la guerre n’a évidemment pas fluidifié le trafic, au contraire). En 2018, les Russes avaient même arraisonné trois navires militaires ukrainiens.

Il s’agit donc maintenant d’annexer purement et simplement cette mer d’Azov.